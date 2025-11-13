SignauxSections
Andi Irawan

AA Jaya Trader

Andi Irawan
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 331%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
130 (49.61%)
Perte trades:
132 (50.38%)
Meilleure transaction:
251.35 USD
Pire transaction:
-253.77 USD
Bénéfice brut:
25 570.84 USD (517 761 pips)
Perte brute:
-15 842.28 USD (311 579 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (3 185.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 185.97 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.11%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.45
Longs trades:
177 (67.56%)
Courts trades:
85 (32.44%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
37.13 USD
Bénéfice moyen:
196.70 USD
Perte moyenne:
-120.02 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 183.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 183.31 USD (9)
Croissance mensuelle:
168.82%
Prévision annuelle:
2 048.39%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 336.73 USD
Maximal:
2 816.09 USD (51.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.01% (2 816.09 USD)
Par fonds propres:
4.46% (449.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 206K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +251.35 USD
Pire transaction: -254 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +3 185.97 USD
Perte consécutive maximale: -1 183.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Expected 5% per month
Aucun avis
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
A large drawdown may occur on the account again
