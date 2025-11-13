SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AA Jaya Trader
Andi Irawan

AA Jaya Trader

Andi Irawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
364
Gewinntrades:
164 (45.05%)
Verlusttrades:
200 (54.95%)
Bester Trade:
398.40 USD
Schlechtester Trade:
-410.20 USD
Bruttoprofit:
37 513.89 USD (668 740 pips)
Bruttoverlust:
-33 872.79 USD (536 651 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (3 185.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 185.97 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
78.94%
Max deposit load:
18.36%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.42
Long-Positionen:
252 (69.23%)
Short-Positionen:
112 (30.77%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
10.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
228.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-169.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-4 823.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 823.06 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-50.32%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 336.73 USD
Maximaler:
8 740.07 USD (55.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.91% (8 740.07 USD)
Kapital:
14.67% (668.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 364
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 132K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +398.40 USD
Schlechtester Trade: -410 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 185.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 823.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Expected 5% per month
Keine Bewertungen
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AA Jaya Trader
30 USD pro Monat
62%
0
0
USD
3.7K
USD
27
0%
364
45%
79%
1.10
10.00
USD
81%
1:50
Kopieren

