- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
364
Gewinntrades:
164 (45.05%)
Verlusttrades:
200 (54.95%)
Bester Trade:
398.40 USD
Schlechtester Trade:
-410.20 USD
Bruttoprofit:
37 513.89 USD (668 740 pips)
Bruttoverlust:
-33 872.79 USD (536 651 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (3 185.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 185.97 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
78.94%
Max deposit load:
18.36%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.42
Long-Positionen:
252 (69.23%)
Short-Positionen:
112 (30.77%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
10.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
228.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-169.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-4 823.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 823.06 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-50.32%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 336.73 USD
Maximaler:
8 740.07 USD (55.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.91% (8 740.07 USD)
Kapital:
14.67% (668.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|364
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|132K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +398.40 USD
Schlechtester Trade: -410 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 185.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 823.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 196 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Expected 5% per month
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
62%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
27
0%
364
45%
79%
1.10
10.00
USD
USD
81%
1:50