Total de Trades:
361
Transacciones Rentables:
164 (45.42%)
Transacciones Irrentables:
197 (54.57%)
Mejor transacción:
398.40 USD
Peor transacción:
-410.20 USD
Beneficio Bruto:
37 513.89 USD (668 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 981.96 USD (525 651 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (3 185.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 185.97 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
80.31%
Carga máxima del depósito:
18.36%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
249 (68.98%)
Transacciones Cortas:
112 (31.02%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
12.55 USD
Beneficio medio:
228.74 USD
Pérdidas medias:
-167.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-4 823.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 823.06 USD (15)
Crecimiento al mes:
-32.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 336.73 USD
Máxima:
8 740.07 USD (55.38%)
Reducción relativa:
De balance:
80.91% (8 740.07 USD)
De fondos:
13.66% (644.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|143K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +398.40 USD
Peor transacción: -410 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +3 185.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 823.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
