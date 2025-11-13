SinaisSeções
Andi Irawan

AA Jaya Trader

Andi Irawan
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 101%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
164 (45.42%)
Negociações com perda:
197 (54.57%)
Melhor negociação:
398.40 USD
Pior negociação:
-410.20 USD
Lucro bruto:
37 513.89 USD (668 740 pips)
Perda bruta:
-32 981.96 USD (525 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (3 185.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 185.97 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.31%
Depósito máximo carregado:
18.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
249 (68.98%)
Negociações curtas:
112 (31.02%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
12.55 USD
Lucro médio:
228.74 USD
Perda média:
-167.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-4 823.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 823.06 USD (15)
Crescimento mensal:
-32.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 336.73 USD
Máximo:
8 740.07 USD (55.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.91% (8 740.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.66% (644.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 361
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 143K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +398.40 USD
Pior negociação: -410 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +3 185.97 USD
Máxima perda consecutiva: -4 823.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Expected 5% per month
Sem comentários
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
A large drawdown may occur on the account again
