Negociações:
361
Negociações com lucro:
164 (45.42%)
Negociações com perda:
197 (54.57%)
Melhor negociação:
398.40 USD
Pior negociação:
-410.20 USD
Lucro bruto:
37 513.89 USD (668 740 pips)
Perda bruta:
-32 981.96 USD (525 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (3 185.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 185.97 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.31%
Depósito máximo carregado:
18.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
249 (68.98%)
Negociações curtas:
112 (31.02%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
12.55 USD
Lucro médio:
228.74 USD
Perda média:
-167.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-4 823.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 823.06 USD (15)
Crescimento mensal:
-32.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 336.73 USD
Máximo:
8 740.07 USD (55.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.91% (8 740.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.66% (644.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|143K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +398.40 USD
Pior negociação: -410 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +3 185.97 USD
Máxima perda consecutiva: -4 823.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
Expected 5% per month
Sem comentários
