- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
45.09 GBP
En kötü işlem:
-4.64 GBP
Brüt kâr:
71.56 GBP (3 958 pips)
Brüt zarar:
-15.44 GBP (101 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (71.56 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
71.56 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
4.63
Beklenen getiri:
7.02 GBP
Ortalama kâr:
23.85 GBP
Ortalama zarar:
-3.09 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.25 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-15.25 GBP (5)
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.38 GBP
Maksimum:
15.38 GBP (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (15.25 GBP)
Varlığa göre:
0.58% (14.39 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|3
|USTEC
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-16
|XAUUSD
|92
|USTEC
|-3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-98K
|XAUUSD
|4K
|USTEC
|-3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.09 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +71.56 GBP
Maksimum ardışık zarar: -15.25 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3423
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
