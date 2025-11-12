SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ICMarkets Wim
Savell Martin

ICMarkets Wim

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
45.09 GBP
En kötü işlem:
-4.64 GBP
Brüt kâr:
71.56 GBP (3 958 pips)
Brüt zarar:
-15.44 GBP (101 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (71.56 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
71.56 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
4.63
Beklenen getiri:
7.02 GBP
Ortalama kâr:
23.85 GBP
Ortalama zarar:
-3.09 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.25 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-15.25 GBP (5)
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.38 GBP
Maksimum:
15.38 GBP (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (15.25 GBP)
Varlığa göre:
0.58% (14.39 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 4
XAUUSD 3
USTEC 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -16
XAUUSD 92
USTEC -3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -98K
XAUUSD 4K
USTEC -3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.09 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +71.56 GBP
Maksimum ardışık zarar: -15.25 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 23
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3423
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
93 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
