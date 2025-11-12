SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ICMarkets Wim
Savell Martin

ICMarkets Wim

Savell Martin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
1 (16.66%)
Loss Trade:
5 (83.33%)
Best Trade:
45.09 GBP
Worst Trade:
-4.64 GBP
Profitto lordo:
45.09 GBP (1 482 pips)
Perdita lorda:
-15.38 GBP (101 720 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (45.09 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
45.09 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
1 (16.67%)
Short Trade:
5 (83.33%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
4.95 GBP
Profitto medio:
45.09 GBP
Perdita media:
-3.08 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-15.25 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-15.25 GBP (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.38 GBP
Massimale:
15.38 GBP (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (15.25 GBP)
Per equità:
0.58% (14.39 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
USTEC 1
XAUUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -16
USTEC -3
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -98K
USTEC -3.5K
XAUUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.09 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +45.09 GBP
Massima perdita consecutiva: -15.25 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 23
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsEU-MT5-5
0.92 × 13
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3423
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
Non ci sono recensioni
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICMarkets Wim
30USD al mese
1%
0
0
USD
2.6K
GBP
1
100%
6
16%
100%
2.93
4.95
GBP
1%
1:500
Copia

