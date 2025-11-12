- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 166
盈利交易:
646 (55.40%)
亏损交易:
520 (44.60%)
最好交易:
191.07 GBP
最差交易:
-74.44 GBP
毛利:
5 647.45 GBP (7 950 194 pips)
毛利亏损:
-4 197.23 GBP (8 168 865 pips)
最大连续赢利:
34 (279.28 GBP)
最大连续盈利:
524.57 GBP (20)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.72%
最大入金加载:
16.42%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
178
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.41
长期交易:
684 (58.66%)
短期交易:
482 (41.34%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.24 GBP
平均利润:
8.74 GBP
平均损失:
-8.07 GBP
最大连续失误:
16 (-45.39 GBP)
最大连续亏损:
-154.65 GBP (8)
每月增长:
29.86%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
99.81 GBP
最大值:
1 027.73 GBP (29.98%)
相对跌幅:
结余:
35.09% (1 026.86 GBP)
净值:
8.58% (253.84 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|494
|XAUUSD
|307
|USTEC
|119
|US500
|113
|DE40
|56
|US30
|52
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-65
|XAUUSD
|1.4K
|USTEC
|383
|US500
|657
|DE40
|-317
|US30
|-314
|USDCAD
|56
|AUDUSD
|17
|EURNZD
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|-3
|EURJPY
|23
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-341K
|XAUUSD
|116K
|USTEC
|139K
|US500
|28K
|DE40
|-60K
|US30
|-111K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|477
|EURNZD
|653
|EURUSD
|405
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.5K
|EURAUD
|-228
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|181
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +191.07 GBP
最差交易: -74 GBP
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +279.28 GBP
最大连续亏损: -45.39 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.55 × 11
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 28
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 19
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
62%
0
0
USD
USD
2.9K
GBP
GBP
7
98%
1 166
55%
98%
1.34
1.24
GBP
GBP
35%
1:500