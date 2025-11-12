信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ICM Wim_Combo
Savell Martin

ICM Wim_Combo

Savell Martin
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 166
盈利交易:
646 (55.40%)
亏损交易:
520 (44.60%)
最好交易:
191.07 GBP
最差交易:
-74.44 GBP
毛利:
5 647.45 GBP (7 950 194 pips)
毛利亏损:
-4 197.23 GBP (8 168 865 pips)
最大连续赢利:
34 (279.28 GBP)
最大连续盈利:
524.57 GBP (20)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.72%
最大入金加载:
16.42%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
178
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.41
长期交易:
684 (58.66%)
短期交易:
482 (41.34%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.24 GBP
平均利润:
8.74 GBP
平均损失:
-8.07 GBP
最大连续失误:
16 (-45.39 GBP)
最大连续亏损:
-154.65 GBP (8)
每月增长:
29.86%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
99.81 GBP
最大值:
1 027.73 GBP (29.98%)
相对跌幅:
结余:
35.09% (1 026.86 GBP)
净值:
8.58% (253.84 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 494
XAUUSD 307
USTEC 119
US500 113
DE40 56
US30 52
USDCAD 6
AUDUSD 4
EURNZD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -65
XAUUSD 1.4K
USTEC 383
US500 657
DE40 -317
US30 -314
USDCAD 56
AUDUSD 17
EURNZD 7
EURUSD 4
NZDUSD 6
GBPJPY 50
CHFJPY 8
EURAUD -3
EURJPY 23
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -341K
XAUUSD 116K
USTEC 139K
US500 28K
DE40 -60K
US30 -111K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 477
EURNZD 653
EURUSD 405
NZDUSD 198
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.5K
EURAUD -228
EURJPY 1.8K
USDJPY 181
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +191.07 GBP
最差交易: -74 GBP
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +279.28 GBP
最大连续亏损: -45.39 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Earnex-Trade
0.00 × 70
EverestCM-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.21 × 19
没有评论
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
