SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ICM Wim_Combo
Savell Martin

ICM Wim_Combo

Savell Martin
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 181
Negociações com lucro:
652 (55.20%)
Negociações com perda:
529 (44.79%)
Melhor negociação:
191.07 GBP
Pior negociação:
-74.44 GBP
Lucro bruto:
5 658.67 GBP (8 054 923 pips)
Perda bruta:
-4 254.89 GBP (8 318 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (279.28 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
524.57 GBP (20)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.72%
Depósito máximo carregado:
16.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
160
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
691 (58.51%)
Negociações curtas:
490 (41.49%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.19 GBP
Lucro médio:
8.68 GBP
Perda média:
-8.04 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-45.39 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-154.65 GBP (8)
Crescimento mensal:
27.48%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
99.81 GBP
Máximo:
1 027.73 GBP (29.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.09% (1 026.86 GBP)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (253.84 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 506
XAUUSD 309
USTEC 120
US500 113
DE40 56
US30 52
USDCAD 6
AUDUSD 4
EURNZD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -81
XAUUSD 1.3K
USTEC 388
US500 657
DE40 -317
US30 -314
USDCAD 56
AUDUSD 17
EURNZD 7
EURUSD 4
NZDUSD 6
GBPJPY 50
CHFJPY 8
EURAUD -3
EURJPY 23
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -389K
XAUUSD 113K
USTEC 146K
US500 28K
DE40 -60K
US30 -111K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 477
EURNZD 653
EURUSD 405
NZDUSD 198
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.5K
EURAUD -228
EURJPY 1.8K
USDJPY 181
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +191.07 GBP
Pior negociação: -74 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +279.28 GBP
Máxima perda consecutiva: -45.39 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.21 × 19
117 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ICM Wim_Combo
30 USD por mês
60%
0
0
USD
2.9K
GBP
7
98%
1 181
55%
98%
1.32
1.19
GBP
35%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.