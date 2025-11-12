- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 181
Negociações com lucro:
652 (55.20%)
Negociações com perda:
529 (44.79%)
Melhor negociação:
191.07 GBP
Pior negociação:
-74.44 GBP
Lucro bruto:
5 658.67 GBP (8 054 923 pips)
Perda bruta:
-4 254.89 GBP (8 318 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (279.28 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
524.57 GBP (20)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.72%
Depósito máximo carregado:
16.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
160
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
691 (58.51%)
Negociações curtas:
490 (41.49%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.19 GBP
Lucro médio:
8.68 GBP
Perda média:
-8.04 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-45.39 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-154.65 GBP (8)
Crescimento mensal:
27.48%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
99.81 GBP
Máximo:
1 027.73 GBP (29.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.09% (1 026.86 GBP)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (253.84 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|506
|XAUUSD
|309
|USTEC
|120
|US500
|113
|DE40
|56
|US30
|52
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-81
|XAUUSD
|1.3K
|USTEC
|388
|US500
|657
|DE40
|-317
|US30
|-314
|USDCAD
|56
|AUDUSD
|17
|EURNZD
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|-3
|EURJPY
|23
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-389K
|XAUUSD
|113K
|USTEC
|146K
|US500
|28K
|DE40
|-60K
|US30
|-111K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|477
|EURNZD
|653
|EURUSD
|405
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.5K
|EURAUD
|-228
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|181
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +191.07 GBP
Pior negociação: -74 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +279.28 GBP
Máxima perda consecutiva: -45.39 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.55 × 11
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 28
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 19
117 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
60%
0
0
USD
USD
2.9K
GBP
GBP
7
98%
1 181
55%
98%
1.32
1.19
GBP
GBP
35%
1:500