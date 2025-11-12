- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 142
Прибыльных трейдов:
631 (55.25%)
Убыточных трейдов:
511 (44.75%)
Лучший трейд:
191.07 GBP
Худший трейд:
-74.44 GBP
Общая прибыль:
5 602.84 GBP (7 567 944 pips)
Общий убыток:
-4 160.21 GBP (7 897 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (279.28 GBP)
Макс. прибыль в серии:
524.57 GBP (20)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
16.42%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
208
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
666 (58.32%)
Коротких трейдов:
476 (41.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.26 GBP
Средняя прибыль:
8.88 GBP
Средний убыток:
-8.14 GBP
Макс. серия проигрышей:
16 (-45.39 GBP)
Макс. убыток в серии:
-154.65 GBP (8)
Прирост в месяц:
27.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.81 GBP
Максимальная:
1 027.73 GBP (29.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.09% (1 026.86 GBP)
По эквити:
8.58% (253.84 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|471
|XAUUSD
|306
|USTEC
|119
|US500
|113
|DE40
|56
|US30
|52
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-77
|XAUUSD
|1.4K
|USTEC
|383
|US500
|657
|DE40
|-317
|US30
|-314
|USDCAD
|56
|AUDUSD
|17
|EURNZD
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|-3
|EURJPY
|23
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-452K
|XAUUSD
|116K
|USTEC
|139K
|US500
|28K
|DE40
|-60K
|US30
|-111K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|477
|EURNZD
|653
|EURUSD
|405
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.5K
|EURAUD
|-228
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|181
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +191.07 GBP
Худший трейд: -74 GBP
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +279.28 GBP
Макс. убыток в серии: -45.39 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.55 × 11
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 28
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 19
