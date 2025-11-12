СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ICM Wim_Combo
Savell Martin

ICM Wim_Combo

Savell Martin
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 142
Прибыльных трейдов:
631 (55.25%)
Убыточных трейдов:
511 (44.75%)
Лучший трейд:
191.07 GBP
Худший трейд:
-74.44 GBP
Общая прибыль:
5 602.84 GBP (7 567 944 pips)
Общий убыток:
-4 160.21 GBP (7 897 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (279.28 GBP)
Макс. прибыль в серии:
524.57 GBP (20)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
16.42%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
208
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
666 (58.32%)
Коротких трейдов:
476 (41.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.26 GBP
Средняя прибыль:
8.88 GBP
Средний убыток:
-8.14 GBP
Макс. серия проигрышей:
16 (-45.39 GBP)
Макс. убыток в серии:
-154.65 GBP (8)
Прирост в месяц:
27.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.81 GBP
Максимальная:
1 027.73 GBP (29.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.09% (1 026.86 GBP)
По эквити:
8.58% (253.84 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 471
XAUUSD 306
USTEC 119
US500 113
DE40 56
US30 52
USDCAD 6
AUDUSD 4
EURNZD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -77
XAUUSD 1.4K
USTEC 383
US500 657
DE40 -317
US30 -314
USDCAD 56
AUDUSD 17
EURNZD 7
EURUSD 4
NZDUSD 6
GBPJPY 50
CHFJPY 8
EURAUD -3
EURJPY 23
USDJPY 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -452K
XAUUSD 116K
USTEC 139K
US500 28K
DE40 -60K
US30 -111K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 477
EURNZD 653
EURUSD 405
NZDUSD 198
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.5K
EURAUD -228
EURJPY 1.8K
USDJPY 181
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +191.07 GBP
Худший трейд: -74 GBP
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +279.28 GBP
Макс. убыток в серии: -45.39 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.21 × 19
Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.