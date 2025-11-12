- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 181
利益トレード:
652 (55.20%)
損失トレード:
529 (44.79%)
ベストトレード:
191.07 GBP
最悪のトレード:
-74.44 GBP
総利益:
5 658.67 GBP (8 054 923 pips)
総損失:
-4 254.89 GBP (8 318 062 pips)
最大連続の勝ち:
34 (279.28 GBP)
最大連続利益:
524.57 GBP (20)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.72%
最大入金額:
16.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
160
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
691 (58.51%)
短いトレード:
490 (41.49%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
1.19 GBP
平均利益:
8.68 GBP
平均損失:
-8.04 GBP
最大連続の負け:
16 (-45.39 GBP)
最大連続損失:
-154.65 GBP (8)
月間成長:
27.48%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
99.81 GBP
最大の:
1 027.73 GBP (29.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.09% (1 026.86 GBP)
エクイティによる:
8.58% (253.84 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|506
|XAUUSD
|309
|USTEC
|120
|US500
|113
|DE40
|56
|US30
|52
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-81
|XAUUSD
|1.3K
|USTEC
|388
|US500
|657
|DE40
|-317
|US30
|-314
|USDCAD
|56
|AUDUSD
|17
|EURNZD
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|-3
|EURJPY
|23
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-389K
|XAUUSD
|113K
|USTEC
|146K
|US500
|28K
|DE40
|-60K
|US30
|-111K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|477
|EURNZD
|653
|EURUSD
|405
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.5K
|EURAUD
|-228
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|181
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +191.07 GBP
最悪のトレード: -74 GBP
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +279.28 GBP
最大連続損失: -45.39 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.55 × 11
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 28
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 19
117 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
60%
0
0
USD
USD
2.9K
GBP
GBP
7
98%
1 181
55%
98%
1.32
1.19
GBP
GBP
35%
1:500