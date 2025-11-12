シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ICM Wim_Combo
Savell Martin

ICM Wim_Combo

Savell Martin
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 181
利益トレード:
652 (55.20%)
損失トレード:
529 (44.79%)
ベストトレード:
191.07 GBP
最悪のトレード:
-74.44 GBP
総利益:
5 658.67 GBP (8 054 923 pips)
総損失:
-4 254.89 GBP (8 318 062 pips)
最大連続の勝ち:
34 (279.28 GBP)
最大連続利益:
524.57 GBP (20)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.72%
最大入金額:
16.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
160
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
691 (58.51%)
短いトレード:
490 (41.49%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
1.19 GBP
平均利益:
8.68 GBP
平均損失:
-8.04 GBP
最大連続の負け:
16 (-45.39 GBP)
最大連続損失:
-154.65 GBP (8)
月間成長:
27.48%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
99.81 GBP
最大の:
1 027.73 GBP (29.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.09% (1 026.86 GBP)
エクイティによる:
8.58% (253.84 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 506
XAUUSD 309
USTEC 120
US500 113
DE40 56
US30 52
USDCAD 6
AUDUSD 4
EURNZD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -81
XAUUSD 1.3K
USTEC 388
US500 657
DE40 -317
US30 -314
USDCAD 56
AUDUSD 17
EURNZD 7
EURUSD 4
NZDUSD 6
GBPJPY 50
CHFJPY 8
EURAUD -3
EURJPY 23
USDJPY 1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -389K
XAUUSD 113K
USTEC 146K
US500 28K
DE40 -60K
US30 -111K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 477
EURNZD 653
EURUSD 405
NZDUSD 198
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.5K
EURAUD -228
EURJPY 1.8K
USDJPY 181
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +191.07 GBP
最悪のトレード: -74 GBP
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +279.28 GBP
最大連続損失: -45.39 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.21 × 19
117 より多く...
レビューなし
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
