いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10 0.00 × 6 easyMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 71 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 itexsys-Platform 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FPMarkets-Live 0.31 × 113 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-4 0.55 × 11 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VantageInternational-Live 13 0.80 × 5 Eightcap-Live 0.89 × 55 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 28 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 TickmillUK-Live 1.18 × 49 VantageInternational-Live 3 1.21 × 19 117 より多く...