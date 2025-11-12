- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 214
Gewinntrades:
677 (55.76%)
Verlusttrades:
537 (44.23%)
Bester Trade:
191.07 GBP
Schlechtester Trade:
-74.44 GBP
Bruttoprofit:
5 783.27 GBP (8 754 723 pips)
Bruttoverlust:
-4 274.30 GBP (8 413 262 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (279.28 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
524.57 GBP (20)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.72%
Max deposit load:
16.42%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
172
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
713 (58.73%)
Short-Positionen:
501 (41.27%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.54 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-7.96 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-45.39 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-154.65 GBP (8)
Wachstum pro Monat :
36.23%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
99.81 GBP
Maximaler:
1 027.73 GBP (29.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.09% (1 026.86 GBP)
Kapital:
8.58% (253.84 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|536
|XAUUSD
|309
|USTEC
|122
|US500
|113
|DE40
|57
|US30
|52
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|1.3K
|USTEC
|390
|US500
|657
|DE40
|-290
|US30
|-314
|USDCAD
|56
|AUDUSD
|17
|EURNZD
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|-3
|EURJPY
|23
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|209K
|XAUUSD
|113K
|USTEC
|148K
|US500
|28K
|DE40
|-56K
|US30
|-111K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|477
|EURNZD
|653
|EURUSD
|405
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.5K
|EURAUD
|-228
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|181
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.55 × 11
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 28
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|1.21 × 19
noch 118 ...
