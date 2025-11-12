SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ICM Wim_Combo
Savell Martin

ICM Wim_Combo

Savell Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 214
Gewinntrades:
677 (55.76%)
Verlusttrades:
537 (44.23%)
Bester Trade:
191.07 GBP
Schlechtester Trade:
-74.44 GBP
Bruttoprofit:
5 783.27 GBP (8 754 723 pips)
Bruttoverlust:
-4 274.30 GBP (8 413 262 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (279.28 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
524.57 GBP (20)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.72%
Max deposit load:
16.42%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
172
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
713 (58.73%)
Short-Positionen:
501 (41.27%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.54 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-7.96 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-45.39 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-154.65 GBP (8)
Wachstum pro Monat :
36.23%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
99.81 GBP
Maximaler:
1 027.73 GBP (29.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.09% (1 026.86 GBP)
Kapital:
8.58% (253.84 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 536
XAUUSD 309
USTEC 122
US500 113
DE40 57
US30 52
USDCAD 6
AUDUSD 4
EURNZD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 26
XAUUSD 1.3K
USTEC 390
US500 657
DE40 -290
US30 -314
USDCAD 56
AUDUSD 17
EURNZD 7
EURUSD 4
NZDUSD 6
GBPJPY 50
CHFJPY 8
EURAUD -3
EURJPY 23
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 209K
XAUUSD 113K
USTEC 148K
US500 28K
DE40 -56K
US30 -111K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 477
EURNZD 653
EURUSD 405
NZDUSD 198
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.5K
EURAUD -228
EURJPY 1.8K
USDJPY 181
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +191.07 GBP
Schlechtester Trade: -74 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +279.28 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.39 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.34 × 76
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.21 × 19
noch 118 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ICM Wim_Combo
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
3K
GBP
7
98%
1 214
55%
98%
1.35
1.24
GBP
35%
1:500
