Savell Martin

ICM Wim_Combo

Savell Martin
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 181
Transacciones Rentables:
652 (55.20%)
Transacciones Irrentables:
529 (44.79%)
Mejor transacción:
191.07 GBP
Peor transacción:
-74.44 GBP
Beneficio Bruto:
5 658.67 GBP (8 054 923 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 254.89 GBP (8 318 062 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (279.28 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
524.57 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.72%
Carga máxima del depósito:
16.42%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
160
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
691 (58.51%)
Transacciones Cortas:
490 (41.49%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
1.19 GBP
Beneficio medio:
8.68 GBP
Pérdidas medias:
-8.04 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-45.39 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-154.65 GBP (8)
Crecimiento al mes:
27.48%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
99.81 GBP
Máxima:
1 027.73 GBP (29.98%)
Reducción relativa:
De balance:
35.09% (1 026.86 GBP)
De fondos:
8.58% (253.84 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 506
XAUUSD 309
USTEC 120
US500 113
DE40 56
US30 52
USDCAD 6
AUDUSD 4
EURNZD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -81
XAUUSD 1.3K
USTEC 388
US500 657
DE40 -317
US30 -314
USDCAD 56
AUDUSD 17
EURNZD 7
EURUSD 4
NZDUSD 6
GBPJPY 50
CHFJPY 8
EURAUD -3
EURJPY 23
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -389K
XAUUSD 113K
USTEC 146K
US500 28K
DE40 -60K
US30 -111K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 477
EURNZD 653
EURUSD 405
NZDUSD 198
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.5K
EURAUD -228
EURJPY 1.8K
USDJPY 181
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +191.07 GBP
Peor transacción: -74 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +279.28 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -45.39 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 28
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.21 × 19
otros 117...
No hay comentarios
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ICM Wim_Combo
30 USD al mes
60%
0
0
USD
2.9K
GBP
7
98%
1 181
55%
98%
1.32
1.19
GBP
35%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.