- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 181
Transacciones Rentables:
652 (55.20%)
Transacciones Irrentables:
529 (44.79%)
Mejor transacción:
191.07 GBP
Peor transacción:
-74.44 GBP
Beneficio Bruto:
5 658.67 GBP (8 054 923 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 254.89 GBP (8 318 062 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (279.28 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
524.57 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.72%
Carga máxima del depósito:
16.42%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
160
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
691 (58.51%)
Transacciones Cortas:
490 (41.49%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
1.19 GBP
Beneficio medio:
8.68 GBP
Pérdidas medias:
-8.04 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-45.39 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-154.65 GBP (8)
Crecimiento al mes:
27.48%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
99.81 GBP
Máxima:
1 027.73 GBP (29.98%)
Reducción relativa:
De balance:
35.09% (1 026.86 GBP)
De fondos:
8.58% (253.84 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|506
|XAUUSD
|309
|USTEC
|120
|US500
|113
|DE40
|56
|US30
|52
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-81
|XAUUSD
|1.3K
|USTEC
|388
|US500
|657
|DE40
|-317
|US30
|-314
|USDCAD
|56
|AUDUSD
|17
|EURNZD
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|-3
|EURJPY
|23
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-389K
|XAUUSD
|113K
|USTEC
|146K
|US500
|28K
|DE40
|-60K
|US30
|-111K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|477
|EURNZD
|653
|EURUSD
|405
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.5K
|EURAUD
|-228
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|181
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +191.07 GBP
Peor transacción: -74 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +279.28 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -45.39 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
