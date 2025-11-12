SignauxSections
Savell Martin

ICMarkets Wim

Savell Martin
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
3 (37.50%)
Perte trades:
5 (62.50%)
Meilleure transaction:
45.09 GBP
Pire transaction:
-4.64 GBP
Bénéfice brut:
71.56 GBP (3 958 pips)
Perte brute:
-15.44 GBP (101 720 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (71.56 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
71.56 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.25%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
3.65
Longs trades:
3 (37.50%)
Courts trades:
5 (62.50%)
Facteur de profit:
4.63
Rendement attendu:
7.02 GBP
Bénéfice moyen:
23.85 GBP
Perte moyenne:
-3.09 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-15.25 GBP)
Perte consécutive maximale:
-15.25 GBP (5)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.38 GBP
Maximal:
15.38 GBP (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.61% (15.25 GBP)
Par fonds propres:
0.58% (14.39 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 4
XAUUSD 3
USTEC 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -16
XAUUSD 92
USTEC -3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -98K
XAUUSD 4K
USTEC -3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.09 GBP
Pire transaction: -5 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +71.56 GBP
Perte consécutive maximale: -15.25 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 23
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3423
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
93 plus...
Aucun avis
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.