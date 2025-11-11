SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Shena Trader
Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
40 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (41.18%)
En iyi işlem:
502.70 USD
En kötü işlem:
-517.43 USD
Brüt kâr:
17 231.52 USD (173 786 pips)
Brüt zarar:
-8 919.78 USD (88 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 511.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 511.50 USD (15)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
51 (75.00%)
Satış işlemleri:
17 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
122.23 USD
Ortalama kâr:
430.79 USD
Ortalama zarar:
-318.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 474.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 474.45 USD (6)
Aylık büyüme:
69.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 325.57 USD (26.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.77% (3 325.57 USD)
Varlığa göre:
5.08% (1 007.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +502.70 USD
En kötü işlem: -517 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 511.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 474.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
195 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Target 5% per month
İnceleme yok
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Shena Trader
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
20K
USD
4
0%
68
58%
100%
1.93
122.23
USD
19%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.