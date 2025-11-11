- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
40 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (41.18%)
En iyi işlem:
502.70 USD
En kötü işlem:
-517.43 USD
Brüt kâr:
17 231.52 USD (173 786 pips)
Brüt zarar:
-8 919.78 USD (88 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 511.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 511.50 USD (15)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
51 (75.00%)
Satış işlemleri:
17 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
122.23 USD
Ortalama kâr:
430.79 USD
Ortalama zarar:
-318.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 474.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 474.45 USD (6)
Aylık büyüme:
69.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 325.57 USD (26.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.77% (3 325.57 USD)
Varlığa göre:
5.08% (1 007.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +502.70 USD
En kötü işlem: -517 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 511.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 474.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Target 5% per month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
4
0%
68
58%
100%
1.93
122.23
USD
USD
19%
1:50