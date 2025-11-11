- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
189 (44.26%)
損失トレード:
238 (55.74%)
ベストトレード:
505.20 USD
最悪のトレード:
-544.65 USD
総利益:
76 152.67 USD (769 916 pips)
総損失:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
最大連続の勝ち:
15 (6 511.50 USD)
最大連続利益:
6 511.50 USD (15)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
99.19%
最大入金額:
7.67%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
329 (77.05%)
短いトレード:
98 (22.95%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
11.20 USD
平均利益:
402.92 USD
平均損失:
-299.87 USD
最大連続の負け:
21 (-5 927.80 USD)
最大連続損失:
-5 927.80 USD (21)
月間成長:
-21.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 790.62 USD
最大の:
22 064.41 USD (108.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.48% (22 064.41 USD)
エクイティによる:
7.07% (1 401.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +505.20 USD
最悪のトレード: -545 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +6 511.50 USD
最大連続損失: -5 927.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Target 5% per month
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
11
0%
427
44%
99%
1.06
11.20
USD
USD
56%
1:50