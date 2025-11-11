- Incremento
Total de Trades:
427
Transacciones Rentables:
189 (44.26%)
Transacciones Irrentables:
238 (55.74%)
Mejor transacción:
505.20 USD
Peor transacción:
-544.65 USD
Beneficio Bruto:
76 152.67 USD (769 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (6 511.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 511.50 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
99.19%
Carga máxima del depósito:
7.67%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
329 (77.05%)
Transacciones Cortas:
98 (22.95%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
11.20 USD
Beneficio medio:
402.92 USD
Pérdidas medias:
-299.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-5 927.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 927.80 USD (21)
Crecimiento al mes:
-21.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 790.62 USD
Máxima:
22 064.41 USD (108.83%)
Reducción relativa:
De balance:
56.48% (22 064.41 USD)
De fondos:
7.07% (1 401.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +505.20 USD
Peor transacción: -545 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +6 511.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 927.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
