Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
427
Transacciones Rentables:
189 (44.26%)
Transacciones Irrentables:
238 (55.74%)
Mejor transacción:
505.20 USD
Peor transacción:
-544.65 USD
Beneficio Bruto:
76 152.67 USD (769 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (6 511.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 511.50 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
99.19%
Carga máxima del depósito:
7.67%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
329 (77.05%)
Transacciones Cortas:
98 (22.95%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
11.20 USD
Beneficio medio:
402.92 USD
Pérdidas medias:
-299.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-5 927.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 927.80 USD (21)
Crecimiento al mes:
-21.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 790.62 USD
Máxima:
22 064.41 USD (108.83%)
Reducción relativa:
De balance:
56.48% (22 064.41 USD)
De fondos:
7.07% (1 401.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 63K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +505.20 USD
Peor transacción: -545 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +6 511.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 927.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Target 5% per month
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.