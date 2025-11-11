SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Shena Trader
Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
429
Gewinntrades:
191 (44.52%)
Verlusttrades:
238 (55.48%)
Bester Trade:
505.20 USD
Schlechtester Trade:
-544.65 USD
Bruttoprofit:
76 843.85 USD (776 916 pips)
Bruttoverlust:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (6 511.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 511.50 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
99.19%
Max deposit load:
7.67%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
331 (77.16%)
Short-Positionen:
98 (22.84%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
12.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
402.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-299.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-5 927.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 927.80 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-20.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 790.62 USD
Maximaler:
22 064.41 USD (108.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.48% (22 064.41 USD)
Kapital:
7.07% (1 401.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 429
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +505.20 USD
Schlechtester Trade: -545 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 511.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 927.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Target 5% per month
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Shena Trader
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
59K
USD
11
0%
429
44%
99%
1.07
12.76
USD
56%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.