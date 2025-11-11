- Wachstum
Trades insgesamt:
429
Gewinntrades:
191 (44.52%)
Verlusttrades:
238 (55.48%)
Bester Trade:
505.20 USD
Schlechtester Trade:
-544.65 USD
Bruttoprofit:
76 843.85 USD (776 916 pips)
Bruttoverlust:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (6 511.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 511.50 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
99.19%
Max deposit load:
7.67%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
331 (77.16%)
Short-Positionen:
98 (22.84%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
12.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
402.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-299.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-5 927.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 927.80 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-20.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 790.62 USD
Maximaler:
22 064.41 USD (108.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.48% (22 064.41 USD)
Kapital:
7.07% (1 401.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|70K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +505.20 USD
Schlechtester Trade: -545 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 511.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 927.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
