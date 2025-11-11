- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
427
盈利交易:
189 (44.26%)
亏损交易:
238 (55.74%)
最好交易:
505.20 USD
最差交易:
-544.65 USD
毛利:
76 152.67 USD (769 916 pips)
毛利亏损:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
最大连续赢利:
15 (6 511.50 USD)
最大连续盈利:
6 511.50 USD (15)
夏普比率:
0.02
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
7.67%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.22
长期交易:
329 (77.05%)
短期交易:
98 (22.95%)
利润因子:
1.07
预期回报:
11.20 USD
平均利润:
402.92 USD
平均损失:
-299.87 USD
最大连续失误:
21 (-5 927.80 USD)
最大连续亏损:
-5 927.80 USD (21)
每月增长:
-21.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 790.62 USD
最大值:
22 064.41 USD (108.83%)
相对跌幅:
结余:
56.48% (22 064.41 USD)
净值:
7.07% (1 401.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +505.20 USD
最差交易: -545 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +6 511.50 USD
最大连续亏损: -5 927.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Target 5% per month
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
11
0%
427
44%
99%
1.06
11.20
USD
USD
56%
1:50