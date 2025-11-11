- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
40 (58.82%)
Loss Trade:
28 (41.18%)
Best Trade:
502.70 USD
Worst Trade:
-517.43 USD
Profitto lordo:
17 231.52 USD (173 786 pips)
Perdita lorda:
-8 919.78 USD (88 287 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 511.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 511.50 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
51 (75.00%)
Short Trade:
17 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
122.23 USD
Profitto medio:
430.79 USD
Perdita media:
-318.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2 474.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 474.45 USD (6)
Crescita mensile:
69.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 325.57 USD (26.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.77% (3 325.57 USD)
Per equità:
5.08% (1 007.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +502.70 USD
Worst Trade: -517 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 511.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 474.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
195 più
