SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Shena Trader
Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
40 (58.82%)
Loss Trade:
28 (41.18%)
Best Trade:
502.70 USD
Worst Trade:
-517.43 USD
Profitto lordo:
17 231.52 USD (173 786 pips)
Perdita lorda:
-8 919.78 USD (88 287 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 511.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 511.50 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
51 (75.00%)
Short Trade:
17 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
122.23 USD
Profitto medio:
430.79 USD
Perdita media:
-318.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2 474.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 474.45 USD (6)
Crescita mensile:
69.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 325.57 USD (26.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.77% (3 325.57 USD)
Per equità:
5.08% (1 007.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +502.70 USD
Worst Trade: -517 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 511.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 474.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
195 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Target 5% per month
Non ci sono recensioni
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Shena Trader
30USD al mese
70%
0
0
USD
20K
USD
4
0%
68
58%
100%
1.93
122.23
USD
19%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.