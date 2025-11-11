- 자본
- 축소
트레이드:
526
이익 거래:
241 (45.81%)
손실 거래:
285 (54.18%)
최고의 거래:
505.20 USD
최악의 거래:
-3 456.00 USD
총 수익:
96 722.66 USD (971 211 pips)
총 손실:
-91 602.31 USD (830 578 pips)
연속 최대 이익:
15 (6 511.50 USD)
연속 최대 이익:
6 511.50 USD (15)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
98.08%
최대 입금량:
18.31%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
412 (78.33%)
숏(주식차입매도):
114 (21.67%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
9.73 USD
평균 이익:
401.34 USD
평균 손실:
-321.41 USD
연속 최대 손실:
21 (-5 927.80 USD)
연속 최대 손실:
-8 462.92 USD (5)
월별 성장률:
20.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 790.62 USD
최대한의:
22 064.41 USD (108.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.48% (22 064.41 USD)
자본금별:
7.07% (1 401.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|523
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|-300
|EURUSD
|421
|AUDJPY
|262
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|140K
|USDJPY
|-439
|EURUSD
|443
|AUDJPY
|448
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +505.20 USD
최악의 거래: -3 456 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6 511.50 USD
연속 최대 손실: -5 927.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Target 5% per month
