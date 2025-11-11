시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Shena Trader
Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
526
이익 거래:
241 (45.81%)
손실 거래:
285 (54.18%)
최고의 거래:
505.20 USD
최악의 거래:
-3 456.00 USD
총 수익:
96 722.66 USD (971 211 pips)
총 손실:
-91 602.31 USD (830 578 pips)
연속 최대 이익:
15 (6 511.50 USD)
연속 최대 이익:
6 511.50 USD (15)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
98.08%
최대 입금량:
18.31%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
412 (78.33%)
숏(주식차입매도):
114 (21.67%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
9.73 USD
평균 이익:
401.34 USD
평균 손실:
-321.41 USD
연속 최대 손실:
21 (-5 927.80 USD)
연속 최대 손실:
-8 462.92 USD (5)
월별 성장률:
20.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 790.62 USD
최대한의:
22 064.41 USD (108.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.48% (22 064.41 USD)
자본금별:
7.07% (1 401.37 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 523
USDJPY 1
EURUSD 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.7K
USDJPY -300
EURUSD 421
AUDJPY 262
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 140K
USDJPY -439
EURUSD 443
AUDJPY 448
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +505.20 USD
최악의 거래: -3 456 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6 511.50 USD
연속 최대 손실: -5 927.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Target 5% per month
리뷰 없음
2025.12.29 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.