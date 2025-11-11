- Crescimento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
189 (44.26%)
Negociações com perda:
238 (55.74%)
Melhor negociação:
505.20 USD
Pior negociação:
-544.65 USD
Lucro bruto:
76 152.67 USD (769 916 pips)
Perda bruta:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (6 511.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 511.50 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
99.19%
Depósito máximo carregado:
7.67%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
329 (77.05%)
Negociações curtas:
98 (22.95%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
11.20 USD
Lucro médio:
402.92 USD
Perda média:
-299.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-5 927.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 927.80 USD (21)
Crescimento mensal:
-21.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 790.62 USD
Máximo:
22 064.41 USD (108.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.48% (22 064.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.07% (1 401.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +505.20 USD
Pior negociação: -545 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +6 511.50 USD
Máxima perda consecutiva: -5 927.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Target 5% per month
Sem comentários
