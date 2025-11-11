SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Shena Trader
Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
189 (44.26%)
Negociações com perda:
238 (55.74%)
Melhor negociação:
505.20 USD
Pior negociação:
-544.65 USD
Lucro bruto:
76 152.67 USD (769 916 pips)
Perda bruta:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (6 511.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 511.50 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
99.19%
Depósito máximo carregado:
7.67%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
329 (77.05%)
Negociações curtas:
98 (22.95%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
11.20 USD
Lucro médio:
402.92 USD
Perda média:
-299.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-5 927.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 927.80 USD (21)
Crescimento mensal:
-21.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 790.62 USD
Máximo:
22 064.41 USD (108.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.48% (22 064.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.07% (1 401.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 63K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +505.20 USD
Pior negociação: -545 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +6 511.50 USD
Máxima perda consecutiva: -5 927.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Target 5% per month
Sem comentários
2025.12.29 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Shena Trader
30 USD por mês
25%
0
0
USD
58K
USD
11
0%
427
44%
99%
1.06
11.20
USD
56%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.