Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
189 (44.26%)
Убыточных трейдов:
238 (55.74%)
Лучший трейд:
505.20 USD
Худший трейд:
-544.65 USD
Общая прибыль:
76 152.67 USD (769 916 pips)
Общий убыток:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (6 511.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 511.50 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
7.67%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
329 (77.05%)
Коротких трейдов:
98 (22.95%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
11.20 USD
Средняя прибыль:
402.92 USD
Средний убыток:
-299.87 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-5 927.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 927.80 USD (21)
Прирост в месяц:
-21.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 790.62 USD
Максимальная:
22 064.41 USD (108.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.48% (22 064.41 USD)
По эквити:
7.07% (1 401.37 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +505.20 USD
Худший трейд: -545 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +6 511.50 USD
Макс. убыток в серии: -5 927.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Target 5% per month
Нет отзывов
