Andi Irawan

Shena Trader

Andi Irawan
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
189 (44.26%)
Убыточных трейдов:
238 (55.74%)
Лучший трейд:
505.20 USD
Худший трейд:
-544.65 USD
Общая прибыль:
76 152.67 USD (769 916 pips)
Общий убыток:
-71 370.12 USD (706 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (6 511.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 511.50 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
7.67%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
329 (77.05%)
Коротких трейдов:
98 (22.95%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
11.20 USD
Средняя прибыль:
402.92 USD
Средний убыток:
-299.87 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-5 927.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 927.80 USD (21)
Прирост в месяц:
-21.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 790.62 USD
Максимальная:
22 064.41 USD (108.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.48% (22 064.41 USD)
По эквити:
7.07% (1 401.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 63K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +505.20 USD
Худший трейд: -545 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +6 511.50 USD
Макс. убыток в серии: -5 927.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Target 5% per month
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.