- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
1.22 USD
En kötü işlem:
-5.18 USD
Brüt kâr:
3.68 USD (364 pips)
Brüt zarar:
-7.23 USD (722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.20 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
67.65%
Maks. mevduat yükü:
83.37%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-0.44 USD
Ortalama kâr:
0.61 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.18 USD (1)
Aylık büyüme:
-17.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.18 USD
Maksimum:
5.18 USD (25.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.50% (4.10 USD)
Varlığa göre:
23.03% (4.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDd
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDd
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDd
|-358
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.22 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
USD
16
USD
USD
1
0%
8
75%
68%
0.50
-0.44
USD
USD
23%
1:100