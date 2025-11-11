- Прирост
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
35 (85.36%)
Убыточных трейдов:
6 (14.63%)
Лучший трейд:
2.46 USD
Худший трейд:
-5.18 USD
Общая прибыль:
27.09 USD (2 713 pips)
Общий убыток:
-14.90 USD (1 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (10.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
65.52%
Макс. загрузка депозита:
129.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
2.35
Длинных трейдов:
31 (75.61%)
Коротких трейдов:
10 (24.39%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
0.77 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.18 USD (1)
Прирост в месяц:
24.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.18 USD
Максимальная:
5.18 USD (25.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.50% (4.10 USD)
По эквити:
43.52% (7.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|946
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.46 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.49 USD
Макс. убыток в серии: -5.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
