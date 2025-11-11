СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STIM2025
Maksim Bodrov

STIM2025

Maksim Bodrov
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 61%
AMarkets-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
35 (85.36%)
Убыточных трейдов:
6 (14.63%)
Лучший трейд:
2.46 USD
Худший трейд:
-5.18 USD
Общая прибыль:
27.09 USD (2 713 pips)
Общий убыток:
-14.90 USD (1 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (10.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
65.52%
Макс. загрузка депозита:
129.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
2.35
Длинных трейдов:
31 (75.61%)
Коротких трейдов:
10 (24.39%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
0.77 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.18 USD (1)
Прирост в месяц:
24.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.18 USD
Максимальная:
5.18 USD (25.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.50% (4.10 USD)
По эквити:
43.52% (7.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 22
EURUSDd 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 9
EURUSDd 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 946
EURUSDd 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.46 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.49 USD
Макс. убыток в серии: -5.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 4
NordFX-Real2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 18
ICMarkets-Live12
0.00 × 21
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
HalifaxPro-Live
0.00 × 10
еще 82...
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$

Все будет медленно и уверенно

Учимся богатеть медленно:)

Нет отзывов
2025.12.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 20:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
STIM2025
50 USD в месяц
61%
0
0
USD
32
USD
9
0%
41
85%
66%
1.81
0.30
USD
44%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.