Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
1.22 USD
Worst Trade:
-5.18 USD
Profitto lordo:
3.20 USD (317 pips)
Perdita lorda:
-5.18 USD (518 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
51.95%
Massimo carico di deposito:
65.93%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
-5.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.18 USD (1)
Crescita mensile:
-9.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.18 USD
Massimale:
5.18 USD (25.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.66% (0.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDd
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDd
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDd
|-201
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Best Trade: +1.22 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.20 USD
Massima perdita consecutiva: -5.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
Non ci sono recensioni
