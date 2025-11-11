- Incremento
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
35 (85.36%)
Transacciones Irrentables:
6 (14.63%)
Mejor transacción:
2.46 USD
Peor transacción:
-5.18 USD
Beneficio Bruto:
27.09 USD (2 713 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.90 USD (1 472 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (10.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.87 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
65.52%
Carga máxima del depósito:
129.85%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
31 (75.61%)
Transacciones Cortas:
10 (24.39%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
0.77 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.18 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.18 USD
Máxima:
5.18 USD (25.90%)
Reducción relativa:
De balance:
20.50% (4.10 USD)
De fondos:
43.52% (7.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|946
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
otros 82...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
