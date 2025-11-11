SeñalesSecciones
Maksim Bodrov

STIM2025

Maksim Bodrov
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 61%
AMarkets-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
35 (85.36%)
Transacciones Irrentables:
6 (14.63%)
Mejor transacción:
2.46 USD
Peor transacción:
-5.18 USD
Beneficio Bruto:
27.09 USD (2 713 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.90 USD (1 472 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (10.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.87 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
65.52%
Carga máxima del depósito:
129.85%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
31 (75.61%)
Transacciones Cortas:
10 (24.39%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
0.77 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.18 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.18 USD
Máxima:
5.18 USD (25.90%)
Reducción relativa:
De balance:
20.50% (4.10 USD)
De fondos:
43.52% (7.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 22
EURUSDd 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 9
EURUSDd 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 946
EURUSDd 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.46 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 4
NordFX-Real2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 18
ICMarkets-Live12
0.00 × 21
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
HalifaxPro-Live
0.00 × 10
otros 82...
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$

Все будет медленно и уверенно

Учимся богатеть медленно:)

2025.12.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 20:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
