- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
35 (85.36%)
損失トレード:
6 (14.63%)
ベストトレード:
2.46 USD
最悪のトレード:
-5.18 USD
総利益:
27.09 USD (2 713 pips)
総損失:
-14.90 USD (1 472 pips)
最大連続の勝ち:
16 (10.49 USD)
最大連続利益:
11.87 USD (12)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
65.52%
最大入金額:
129.85%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
31 (75.61%)
短いトレード:
10 (24.39%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
0.77 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
2 (-5.10 USD)
最大連続損失:
-5.18 USD (1)
月間成長:
24.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.18 USD
最大の:
5.18 USD (25.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.50% (4.10 USD)
エクイティによる:
43.52% (7.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|946
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.46 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.49 USD
最大連続損失: -5.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
61%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
9
0%
41
85%
66%
1.81
0.30
USD
USD
44%
1:100