SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STIM2025
Maksim Bodrov

STIM2025

Maksim Bodrov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 61%
AMarkets-Real
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
35 (85.36%)
Verlusttrades:
6 (14.63%)
Bester Trade:
2.46 USD
Schlechtester Trade:
-5.18 USD
Bruttoprofit:
27.09 USD (2 713 pips)
Bruttoverlust:
-14.90 USD (1 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (10.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
65.52%
Max deposit load:
129.85%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
2.35
Long-Positionen:
31 (75.61%)
Short-Positionen:
10 (24.39%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.18 USD (1)
Wachstum pro Monat :
24.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.18 USD
Maximaler:
5.18 USD (25.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.50% (4.10 USD)
Kapital:
43.52% (7.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 22
EURUSDd 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 9
EURUSDd 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 946
EURUSDd 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.46 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 4
NordFX-Real2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 18
ICMarkets-Live12
0.00 × 21
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
HalifaxPro-Live
0.00 × 10
noch 82 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$

Все будет медленно и уверенно

Учимся богатеть медленно:)

Keine Bewertungen
2025.12.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 20:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
STIM2025
50 USD pro Monat
61%
0
0
USD
32
USD
9
0%
41
85%
66%
1.81
0.30
USD
44%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.