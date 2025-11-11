- Wachstum
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
35 (85.36%)
Verlusttrades:
6 (14.63%)
Bester Trade:
2.46 USD
Schlechtester Trade:
-5.18 USD
Bruttoprofit:
27.09 USD (2 713 pips)
Bruttoverlust:
-14.90 USD (1 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (10.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
65.52%
Max deposit load:
129.85%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
2.35
Long-Positionen:
31 (75.61%)
Short-Positionen:
10 (24.39%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.18 USD (1)
Wachstum pro Monat :
24.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.18 USD
Maximaler:
5.18 USD (25.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.50% (4.10 USD)
Kapital:
43.52% (7.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|946
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.46 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
61%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
9
0%
41
85%
66%
1.81
0.30
USD
USD
44%
1:100