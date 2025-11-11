- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
35 (85.36%)
亏损交易:
6 (14.63%)
最好交易:
2.46 USD
最差交易:
-5.18 USD
毛利:
27.09 USD (2 713 pips)
毛利亏损:
-14.90 USD (1 472 pips)
最大连续赢利:
16 (10.49 USD)
最大连续盈利:
11.87 USD (12)
夏普比率:
0.21
交易活动:
65.52%
最大入金加载:
129.85%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
24 小时
采收率:
2.35
长期交易:
31 (75.61%)
短期交易:
10 (24.39%)
利润因子:
1.82
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
0.77 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
2 (-5.10 USD)
最大连续亏损:
-5.18 USD (1)
每月增长:
24.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.18 USD
最大值:
5.18 USD (25.90%)
相对跌幅:
结余:
20.50% (4.10 USD)
净值:
43.52% (7.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|946
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.46 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.49 USD
最大连续亏损: -5.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
没有评论
