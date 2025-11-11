- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
35 (85.36%)
Negociações com perda:
6 (14.63%)
Melhor negociação:
2.46 USD
Pior negociação:
-5.18 USD
Lucro bruto:
27.09 USD (2 713 pips)
Perda bruta:
-14.90 USD (1 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (10.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.87 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
65.52%
Depósito máximo carregado:
129.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
31 (75.61%)
Negociações curtas:
10 (24.39%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
0.77 USD
Perda média:
-2.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.18 USD (1)
Crescimento mensal:
24.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.18 USD
Máximo:
5.18 USD (25.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.50% (4.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.52% (7.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|946
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.46 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.49 USD
Máxima perda consecutiva: -5.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
82 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
61%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
9
0%
41
85%
66%
1.81
0.30
USD
USD
44%
1:100