리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 13 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 7 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 15 Tickmill-Live08 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 4 NordFX-Real2 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 18 ICMarkets-Live12 0.00 × 21 Just2Trade-Real2 0.00 × 5 HalifaxPro-Live 0.00 × 10 82 더...