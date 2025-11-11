- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
38 (84.44%)
손실 거래:
7 (15.56%)
최고의 거래:
2.46 USD
최악의 거래:
-5.18 USD
총 수익:
29.60 USD (2 983 pips)
총 손실:
-17.11 USD (1 694 pips)
연속 최대 이익:
16 (10.49 USD)
연속 최대 이익:
11.87 USD (12)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
67.57%
최대 입금량:
129.85%
최근 거래:
40 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.41
롱(주식매수):
33 (73.33%)
숏(주식차입매도):
12 (26.67%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
0.78 USD
평균 손실:
-2.44 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.10 USD)
연속 최대 손실:
-5.18 USD (1)
월별 성장률:
22.79%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.18 USD
최대한의:
5.18 USD (25.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.50% (4.10 USD)
자본금별:
43.52% (7.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|EURUSDd
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|9
|EURUSDd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|994
|EURUSDd
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.46 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.49 USD
연속 최대 손실: -5.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 21
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 10
Долгий и интересный путь от 20$ до 100k$
Все будет медленно и уверенно
Учимся богатеть медленно:)
