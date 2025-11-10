SinyallerBölümler
Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
112 (85.49%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (14.50%)
En iyi işlem:
56.09 GBP
En kötü işlem:
-18.31 GBP
Brüt kâr:
1 010.08 GBP (15 109 pips)
Brüt zarar:
-216.67 GBP (3 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (118.97 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
335.65 GBP (20)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
21.20
Alış işlemleri:
47 (35.88%)
Satış işlemleri:
84 (64.12%)
Kâr faktörü:
4.66
Beklenen getiri:
6.06 GBP
Ortalama kâr:
9.02 GBP
Ortalama zarar:
-11.40 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.10 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-37.10 GBP (3)
Aylık büyüme:
15.92%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 GBP
Maksimum:
37.42 GBP (0.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (37.52 GBP)
Varlığa göre:
1.99% (115.14 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 46
XAUUSD 28
EURUSD 27
AUDNZD 11
AUDCAD 10
EURAUD 6
NZDUSD 2
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 113
XAUUSD 132
EURUSD 450
AUDNZD 39
AUDCAD 74
EURAUD 75
NZDUSD 119
NZDCAD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.1K
XAUUSD 2.4K
EURUSD 3.3K
AUDNZD 102
AUDCAD 1.2K
EURAUD 1.2K
NZDUSD 259
NZDCAD 285
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.09 GBP
En kötü işlem: -18 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +118.97 GBP
Maksimum ardışık zarar: -37.10 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 143
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.75 × 68
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5677
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 7257
Exness-MT5Real8
0.97 × 952
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 32
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stay Boring
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
5.8K
GBP
3
65%
131
85%
100%
4.66
6.06
GBP
2%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.