- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
112 (85.49%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (14.50%)
En iyi işlem:
56.09 GBP
En kötü işlem:
-18.31 GBP
Brüt kâr:
1 010.08 GBP (15 109 pips)
Brüt zarar:
-216.67 GBP (3 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (118.97 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
335.65 GBP (20)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
21.20
Alış işlemleri:
47 (35.88%)
Satış işlemleri:
84 (64.12%)
Kâr faktörü:
4.66
Beklenen getiri:
6.06 GBP
Ortalama kâr:
9.02 GBP
Ortalama zarar:
-11.40 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.10 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-37.10 GBP (3)
Aylık büyüme:
15.92%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 GBP
Maksimum:
37.42 GBP (0.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (37.52 GBP)
Varlığa göre:
1.99% (115.14 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|27
|AUDNZD
|11
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|113
|XAUUSD
|132
|EURUSD
|450
|AUDNZD
|39
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|75
|NZDUSD
|119
|NZDCAD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.1K
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|3.3K
|AUDNZD
|102
|AUDCAD
|1.2K
|EURAUD
|1.2K
|NZDUSD
|259
|NZDCAD
|285
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.09 GBP
En kötü işlem: -18 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +118.97 GBP
Maksimum ardışık zarar: -37.10 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 143
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 68
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5677
|
ICMarketsSC-MT5
|0.81 × 7257
|
Exness-MT5Real8
|0.97 × 952
|
PacificUnionLLC-Live
|0.97 × 32
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
