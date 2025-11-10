- 成长
- 提取
交易:
412
盈利交易:
345 (83.73%)
亏损交易:
67 (16.26%)
最好交易:
133.61 GBP
最差交易:
-54.65 GBP
毛利:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
毛利亏损:
-731.62 GBP (7 720 pips)
最大连续赢利:
35 (224.00 GBP)
最大连续盈利:
347.31 GBP (21)
夏普比率:
0.45
交易活动:
87.98%
最大入金加载:
8.87%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 小时
采收率:
34.11
长期交易:
230 (55.83%)
短期交易:
182 (44.17%)
利润因子:
4.45
预期回报:
6.12 GBP
平均利润:
9.43 GBP
平均损失:
-10.92 GBP
最大连续失误:
4 (-68.68 GBP)
最大连续亏损:
-73.76 GBP (2)
每月增长:
15.22%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.28 GBP
最大值:
73.90 GBP (1.02%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (75.19 GBP)
净值:
7.42% (544.08 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|153
|XAUUSD
|93
|AUDCAD
|58
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|16
|XTIUSD
|14
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|615
|XAUUSD
|608
|AUDCAD
|371
|EURUSD
|595
|AUDNZD
|102
|XTIUSD
|315
|EURAUD
|77
|NZDCAD
|120
|NZDUSD
|268
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|69
|GBPCHF
|69
|GBPCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDCAD
|5.3K
|EURUSD
|4.8K
|AUDNZD
|672
|XTIUSD
|353
|EURAUD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|313
|USDCAD
|630
|AUDUSD
|148
|GBPCHF
|229
|GBPCAD
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +133.61 GBP
最差交易: -55 GBP
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +224.00 GBP
最大连续亏损: -68.68 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 8299
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
PacificUnionLLC-Live
|0.85 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.01 × 969
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
Trade is boring but stable for everyone.
Better use low spread broker like : ICmarket
Join me, take profit together!
