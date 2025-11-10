信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0条评论
可靠性
9
3 / 2K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
412
盈利交易:
345 (83.73%)
亏损交易:
67 (16.26%)
最好交易:
133.61 GBP
最差交易:
-54.65 GBP
毛利:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
毛利亏损:
-731.62 GBP (7 720 pips)
最大连续赢利:
35 (224.00 GBP)
最大连续盈利:
347.31 GBP (21)
夏普比率:
0.45
交易活动:
87.98%
最大入金加载:
8.87%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 小时
采收率:
34.11
长期交易:
230 (55.83%)
短期交易:
182 (44.17%)
利润因子:
4.45
预期回报:
6.12 GBP
平均利润:
9.43 GBP
平均损失:
-10.92 GBP
最大连续失误:
4 (-68.68 GBP)
最大连续亏损:
-73.76 GBP (2)
每月增长:
15.22%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.28 GBP
最大值:
73.90 GBP (1.02%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (75.19 GBP)
净值:
7.42% (544.08 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 153
XAUUSD 93
AUDCAD 58
EURUSD 52
AUDNZD 16
XTIUSD 14
EURAUD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 615
XAUUSD 608
AUDCAD 371
EURUSD 595
AUDNZD 102
XTIUSD 315
EURAUD 77
NZDCAD 120
NZDUSD 268
USDCAD 44
AUDUSD 69
GBPCHF 69
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 11K
XAUUSD 9.6K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 4.8K
AUDNZD 672
XTIUSD 353
EURAUD 1.3K
NZDCAD 1.1K
NZDUSD 313
USDCAD 630
AUDUSD 148
GBPCHF 229
GBPCAD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +133.61 GBP
最差交易: -55 GBP
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +224.00 GBP
最大连续亏损: -68.68 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 8299
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
PacificUnionLLC-Live
0.85 × 41
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 969
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
150 更多...
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

没有评论
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
