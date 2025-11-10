СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 отзывов
Надежность
9 недель
3 / 2K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
412
Прибыльных трейдов:
345 (83.73%)
Убыточных трейдов:
67 (16.26%)
Лучший трейд:
133.61 GBP
Худший трейд:
-54.65 GBP
Общая прибыль:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
Общий убыток:
-731.62 GBP (7 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (224.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
347.31 GBP (21)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
87.98%
Макс. загрузка депозита:
8.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
34.11
Длинных трейдов:
230 (55.83%)
Коротких трейдов:
182 (44.17%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
6.12 GBP
Средняя прибыль:
9.43 GBP
Средний убыток:
-10.92 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-68.68 GBP)
Макс. убыток в серии:
-73.76 GBP (2)
Прирост в месяц:
15.22%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 GBP
Максимальная:
73.90 GBP (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (75.19 GBP)
По эквити:
7.42% (544.08 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 153
XAUUSD 93
AUDCAD 58
EURUSD 52
AUDNZD 16
XTIUSD 14
EURAUD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 615
XAUUSD 608
AUDCAD 371
EURUSD 595
AUDNZD 102
XTIUSD 315
EURAUD 77
NZDCAD 120
NZDUSD 268
USDCAD 44
AUDUSD 69
GBPCHF 69
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 11K
XAUUSD 9.6K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 4.8K
AUDNZD 672
XTIUSD 353
EURAUD 1.3K
NZDCAD 1.1K
NZDUSD 313
USDCAD 630
AUDUSD 148
GBPCHF 229
GBPCAD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +133.61 GBP
Худший трейд: -55 GBP
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +224.00 GBP
Макс. убыток в серии: -68.68 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 8299
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
PacificUnionLLC-Live
0.85 × 41
Exness-MT5Real8
0.99 × 969
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
еще 150...
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

Нет отзывов
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
