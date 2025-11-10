- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
412
Прибыльных трейдов:
345 (83.73%)
Убыточных трейдов:
67 (16.26%)
Лучший трейд:
133.61 GBP
Худший трейд:
-54.65 GBP
Общая прибыль:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
Общий убыток:
-731.62 GBP (7 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (224.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
347.31 GBP (21)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
87.98%
Макс. загрузка депозита:
8.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
34.11
Длинных трейдов:
230 (55.83%)
Коротких трейдов:
182 (44.17%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
6.12 GBP
Средняя прибыль:
9.43 GBP
Средний убыток:
-10.92 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-68.68 GBP)
Макс. убыток в серии:
-73.76 GBP (2)
Прирост в месяц:
15.22%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 GBP
Максимальная:
73.90 GBP (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (75.19 GBP)
По эквити:
7.42% (544.08 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|153
|XAUUSD
|93
|AUDCAD
|58
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|16
|XTIUSD
|14
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|615
|XAUUSD
|608
|AUDCAD
|371
|EURUSD
|595
|AUDNZD
|102
|XTIUSD
|315
|EURAUD
|77
|NZDCAD
|120
|NZDUSD
|268
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|69
|GBPCHF
|69
|GBPCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDCAD
|5.3K
|EURUSD
|4.8K
|AUDNZD
|672
|XTIUSD
|353
|EURAUD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|313
|USDCAD
|630
|AUDUSD
|148
|GBPCHF
|229
|GBPCAD
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +133.61 GBP
Худший трейд: -55 GBP
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +224.00 GBP
Макс. убыток в серии: -68.68 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 8299
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
PacificUnionLLC-Live
|0.85 × 41
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 969
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
