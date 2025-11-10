- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
112 (85.49%)
Loss Trade:
19 (14.50%)
Best Trade:
56.09 GBP
Worst Trade:
-18.31 GBP
Profitto lordo:
1 010.08 GBP (15 109 pips)
Perdita lorda:
-216.67 GBP (3 170 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (118.97 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
335.65 GBP (20)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
21.20
Long Trade:
47 (35.88%)
Short Trade:
84 (64.12%)
Fattore di profitto:
4.66
Profitto previsto:
6.06 GBP
Profitto medio:
9.02 GBP
Perdita media:
-11.40 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-37.10 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-37.10 GBP (3)
Crescita mensile:
15.92%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 GBP
Massimale:
37.42 GBP (0.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (37.52 GBP)
Per equità:
1.99% (115.14 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|27
|AUDNZD
|11
|AUDCAD
|10
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|113
|XAUUSD
|132
|EURUSD
|450
|AUDNZD
|39
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|75
|NZDUSD
|119
|NZDCAD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.1K
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|3.3K
|AUDNZD
|102
|AUDCAD
|1.2K
|EURAUD
|1.2K
|NZDUSD
|259
|NZDCAD
|285
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.09 GBP
Worst Trade: -18 GBP
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +118.97 GBP
Massima perdita consecutiva: -37.10 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 143
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.75 × 68
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5677
|
ICMarketsSC-MT5
|0.81 × 7257
|
Exness-MT5Real8
|0.97 × 952
|
PacificUnionLLC-Live
|0.97 × 32
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
Trade is boring but stable for everyone.
Better use low spread broker like : ICmarket
Join me, take profit together!
