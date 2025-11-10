SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
112 (85.49%)
Loss Trade:
19 (14.50%)
Best Trade:
56.09 GBP
Worst Trade:
-18.31 GBP
Profitto lordo:
1 010.08 GBP (15 109 pips)
Perdita lorda:
-216.67 GBP (3 170 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (118.97 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
335.65 GBP (20)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
21.20
Long Trade:
47 (35.88%)
Short Trade:
84 (64.12%)
Fattore di profitto:
4.66
Profitto previsto:
6.06 GBP
Profitto medio:
9.02 GBP
Perdita media:
-11.40 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-37.10 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-37.10 GBP (3)
Crescita mensile:
15.92%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 GBP
Massimale:
37.42 GBP (0.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.74% (37.52 GBP)
Per equità:
1.99% (115.14 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 46
XAUUSD 28
EURUSD 27
AUDNZD 11
AUDCAD 10
EURAUD 6
NZDUSD 2
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 113
XAUUSD 132
EURUSD 450
AUDNZD 39
AUDCAD 74
EURAUD 75
NZDUSD 119
NZDCAD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.1K
XAUUSD 2.4K
EURUSD 3.3K
AUDNZD 102
AUDCAD 1.2K
EURAUD 1.2K
NZDUSD 259
NZDCAD 285
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.09 GBP
Worst Trade: -18 GBP
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +118.97 GBP
Massima perdita consecutiva: -37.10 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 143
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.75 × 68
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5677
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 7257
Exness-MT5Real8
0.97 × 952
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 32
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
144 più
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

Non ci sono recensioni
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
