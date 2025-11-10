SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
3 / 2K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
412
Transacciones Rentables:
345 (83.73%)
Transacciones Irrentables:
67 (16.26%)
Mejor transacción:
133.61 GBP
Peor transacción:
-54.65 GBP
Beneficio Bruto:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
Pérdidas Brutas:
-731.62 GBP (7 720 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (224.00 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
347.31 GBP (21)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
88.99%
Carga máxima del depósito:
8.87%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
34.11
Transacciones Largas:
230 (55.83%)
Transacciones Cortas:
182 (44.17%)
Factor de Beneficio:
4.45
Beneficio Esperado:
6.12 GBP
Beneficio medio:
9.43 GBP
Pérdidas medias:
-10.92 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-68.68 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-73.76 GBP (2)
Crecimiento al mes:
15.22%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 GBP
Máxima:
73.90 GBP (1.02%)
Reducción relativa:
De balance:
1.04% (75.19 GBP)
De fondos:
7.42% (544.08 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 153
XAUUSD 93
AUDCAD 58
EURUSD 52
AUDNZD 16
XTIUSD 14
EURAUD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 615
XAUUSD 608
AUDCAD 371
EURUSD 595
AUDNZD 102
XTIUSD 315
EURAUD 77
NZDCAD 120
NZDUSD 268
USDCAD 44
AUDUSD 69
GBPCHF 69
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 11K
XAUUSD 9.6K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 4.8K
AUDNZD 672
XTIUSD 353
EURAUD 1.3K
NZDCAD 1.1K
NZDUSD 313
USDCAD 630
AUDUSD 148
GBPCHF 229
GBPCAD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +133.61 GBP
Peor transacción: -55 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +224.00 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -68.68 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 8299
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
PacificUnionLLC-Live
0.85 × 41
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 969
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
otros 150...
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

No hay comentarios
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
