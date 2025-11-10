SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
112 (85.49%)
Perte trades:
19 (14.50%)
Meilleure transaction:
56.09 GBP
Pire transaction:
-18.31 GBP
Bénéfice brut:
1 010.08 GBP (15 109 pips)
Perte brute:
-216.67 GBP (3 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (118.97 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
335.65 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.23%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
21.20
Longs trades:
47 (35.88%)
Courts trades:
84 (64.12%)
Facteur de profit:
4.66
Rendement attendu:
6.06 GBP
Bénéfice moyen:
9.02 GBP
Perte moyenne:
-11.40 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-37.10 GBP)
Perte consécutive maximale:
-37.10 GBP (3)
Croissance mensuelle:
15.92%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 GBP
Maximal:
37.42 GBP (0.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.74% (37.52 GBP)
Par fonds propres:
1.99% (115.14 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 46
XAUUSD 28
EURUSD 27
AUDNZD 11
AUDCAD 10
EURAUD 6
NZDUSD 2
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 113
XAUUSD 132
EURUSD 450
AUDNZD 39
AUDCAD 74
EURAUD 75
NZDUSD 119
NZDCAD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.1K
XAUUSD 2.4K
EURUSD 3.3K
AUDNZD 102
AUDCAD 1.2K
EURAUD 1.2K
NZDUSD 259
NZDCAD 285
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.09 GBP
Pire transaction: -18 GBP
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +118.97 GBP
Perte consécutive maximale: -37.10 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 143
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.75 × 68
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5677
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 7257
Exness-MT5Real8
0.97 × 952
PacificUnionLLC-Live
0.97 × 32
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
144 plus...
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

Aucun avis
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
