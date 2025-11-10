SinaisSeções
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
3 / 2K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
412
Negociações com lucro:
345 (83.73%)
Negociações com perda:
67 (16.26%)
Melhor negociação:
133.61 GBP
Pior negociação:
-54.65 GBP
Lucro bruto:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
Perda bruta:
-731.62 GBP (7 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (224.00 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
347.31 GBP (21)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
88.99%
Depósito máximo carregado:
8.87%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
34.11
Negociações longas:
230 (55.83%)
Negociações curtas:
182 (44.17%)
Fator de lucro:
4.45
Valor esperado:
6.12 GBP
Lucro médio:
9.43 GBP
Perda média:
-10.92 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-68.68 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-73.76 GBP (2)
Crescimento mensal:
15.22%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 GBP
Máximo:
73.90 GBP (1.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (75.19 GBP)
Pelo Capital Líquido:
7.42% (544.08 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 153
XAUUSD 93
AUDCAD 58
EURUSD 52
AUDNZD 16
XTIUSD 14
EURAUD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 615
XAUUSD 608
AUDCAD 371
EURUSD 595
AUDNZD 102
XTIUSD 315
EURAUD 77
NZDCAD 120
NZDUSD 268
USDCAD 44
AUDUSD 69
GBPCHF 69
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 11K
XAUUSD 9.6K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 4.8K
AUDNZD 672
XTIUSD 353
EURAUD 1.3K
NZDCAD 1.1K
NZDUSD 313
USDCAD 630
AUDUSD 148
GBPCHF 229
GBPCAD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +133.61 GBP
Pior negociação: -55 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +224.00 GBP
Máxima perda consecutiva: -68.68 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 8299
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
PacificUnionLLC-Live
0.85 × 41
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 969
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

Sem comentários
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
