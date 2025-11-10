SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
4 / 3.5K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 51%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
415
Gewinntrades:
347 (83.61%)
Verlusttrades:
68 (16.39%)
Bester Trade:
133.61 GBP
Schlechtester Trade:
-54.65 GBP
Bruttoprofit:
3 301.77 GBP (44 178 pips)
Bruttoverlust:
-742.38 GBP (7 969 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (224.00 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
347.31 GBP (21)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
88.99%
Max deposit load:
8.87%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
34.63
Long-Positionen:
230 (55.42%)
Short-Positionen:
185 (44.58%)
Profit-Faktor:
4.45
Mathematische Gewinnerwartung:
6.17 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.52 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.92 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-68.68 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.76 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
9.29%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 GBP
Maximaler:
73.90 GBP (1.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (75.19 GBP)
Kapital:
7.42% (544.08 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 153
XAUUSD 93
AUDCAD 61
EURUSD 52
AUDNZD 16
XTIUSD 14
EURAUD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 615
XAUUSD 608
AUDCAD 420
EURUSD 595
AUDNZD 102
XTIUSD 315
EURAUD 77
NZDCAD 120
NZDUSD 268
USDCAD 44
AUDUSD 69
GBPCHF 69
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 11K
XAUUSD 9.6K
AUDCAD 5.6K
EURUSD 4.8K
AUDNZD 672
XTIUSD 353
EURAUD 1.3K
NZDCAD 1.1K
NZDUSD 313
USDCAD 630
AUDUSD 148
GBPCHF 229
GBPCAD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +133.61 GBP
Schlechtester Trade: -55 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +224.00 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.68 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 8299
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
PacificUnionLLC-Live
0.85 × 41
Exness-MT5Real8
0.99 × 969
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

Keine Bewertungen
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

