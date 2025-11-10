- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
415
Gewinntrades:
347 (83.61%)
Verlusttrades:
68 (16.39%)
Bester Trade:
133.61 GBP
Schlechtester Trade:
-54.65 GBP
Bruttoprofit:
3 301.77 GBP (44 178 pips)
Bruttoverlust:
-742.38 GBP (7 969 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (224.00 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
347.31 GBP (21)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
88.99%
Max deposit load:
8.87%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
34.63
Long-Positionen:
230 (55.42%)
Short-Positionen:
185 (44.58%)
Profit-Faktor:
4.45
Mathematische Gewinnerwartung:
6.17 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.52 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.92 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-68.68 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.76 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
9.29%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 GBP
Maximaler:
73.90 GBP (1.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (75.19 GBP)
Kapital:
7.42% (544.08 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|153
|XAUUSD
|93
|AUDCAD
|61
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|16
|XTIUSD
|14
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|615
|XAUUSD
|608
|AUDCAD
|420
|EURUSD
|595
|AUDNZD
|102
|XTIUSD
|315
|EURAUD
|77
|NZDCAD
|120
|NZDUSD
|268
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|69
|GBPCHF
|69
|GBPCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDCAD
|5.6K
|EURUSD
|4.8K
|AUDNZD
|672
|XTIUSD
|353
|EURAUD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|313
|USDCAD
|630
|AUDUSD
|148
|GBPCHF
|229
|GBPCAD
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +133.61 GBP
Schlechtester Trade: -55 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +224.00 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.68 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 8299
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
PacificUnionLLC-Live
|0.85 × 41
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 969
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
Trade is boring but stable for everyone.
Better use low spread broker like : ICmarket
Join me, take profit together!
Keine Bewertungen
