トレード:
412
利益トレード:
345 (83.73%)
損失トレード:
67 (16.26%)
ベストトレード:
133.61 GBP
最悪のトレード:
-54.65 GBP
総利益:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
総損失:
-731.62 GBP (7 720 pips)
最大連続の勝ち:
35 (224.00 GBP)
最大連続利益:
347.31 GBP (21)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
88.99%
最大入金額:
8.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
34.11
長いトレード:
230 (55.83%)
短いトレード:
182 (44.17%)
プロフィットファクター:
4.45
期待されたペイオフ:
6.12 GBP
平均利益:
9.43 GBP
平均損失:
-10.92 GBP
最大連続の負け:
4 (-68.68 GBP)
最大連続損失:
-73.76 GBP (2)
月間成長:
15.22%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 GBP
最大の:
73.90 GBP (1.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (75.19 GBP)
エクイティによる:
7.42% (544.08 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|153
|XAUUSD
|93
|AUDCAD
|58
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|16
|XTIUSD
|14
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1

25 50 75 100 125 150 175 200

25 50 75 100 125 150 175 200

25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|615
|XAUUSD
|608
|AUDCAD
|371
|EURUSD
|595
|AUDNZD
|102
|XTIUSD
|315
|EURAUD
|77
|NZDCAD
|120
|NZDUSD
|268
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|69
|GBPCHF
|69
|GBPCAD
|2

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDCAD
|5.3K
|EURUSD
|4.8K
|AUDNZD
|672
|XTIUSD
|353
|EURAUD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|313
|USDCAD
|630
|AUDUSD
|148
|GBPCHF
|229
|GBPCAD
|54

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +133.61 GBP
最悪のトレード: -55 GBP
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +224.00 GBP
最大連続損失: -68.68 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 197
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 8299
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
PacificUnionLLC-Live
|0.85 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.01 × 969
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
