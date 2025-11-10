シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Stay Boring
Wai Hang Chan

Stay Boring

Wai Hang Chan
レビュー0件
信頼性
9週間
3 / 2K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
412
利益トレード:
345 (83.73%)
損失トレード:
67 (16.26%)
ベストトレード:
133.61 GBP
最悪のトレード:
-54.65 GBP
総利益:
3 252.64 GBP (43 672 pips)
総損失:
-731.62 GBP (7 720 pips)
最大連続の勝ち:
35 (224.00 GBP)
最大連続利益:
347.31 GBP (21)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
88.99%
最大入金額:
8.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
34.11
長いトレード:
230 (55.83%)
短いトレード:
182 (44.17%)
プロフィットファクター:
4.45
期待されたペイオフ:
6.12 GBP
平均利益:
9.43 GBP
平均損失:
-10.92 GBP
最大連続の負け:
4 (-68.68 GBP)
最大連続損失:
-73.76 GBP (2)
月間成長:
15.22%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 GBP
最大の:
73.90 GBP (1.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (75.19 GBP)
エクイティによる:
7.42% (544.08 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 153
XAUUSD 93
AUDCAD 58
EURUSD 52
AUDNZD 16
XTIUSD 14
EURAUD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 615
XAUUSD 608
AUDCAD 371
EURUSD 595
AUDNZD 102
XTIUSD 315
EURAUD 77
NZDCAD 120
NZDUSD 268
USDCAD 44
AUDUSD 69
GBPCHF 69
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 11K
XAUUSD 9.6K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 4.8K
AUDNZD 672
XTIUSD 353
EURAUD 1.3K
NZDCAD 1.1K
NZDUSD 313
USDCAD 630
AUDUSD 148
GBPCHF 229
GBPCAD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +133.61 GBP
最悪のトレード: -55 GBP
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +224.00 GBP
最大連続損失: -68.68 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 197
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 8299
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
PacificUnionLLC-Live
0.85 × 41
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.01 × 969
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
150 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Trade is boring but stable for everyone.

Better use low spread broker like : ICmarket

Join me, take profit together!

レビューなし
2025.11.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Stay Boring
30 USD/月
50%
3
2K
USD
7.5K
GBP
9
79%
412
83%
89%
4.44
6.12
GBP
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください