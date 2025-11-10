SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BB GOLD 1k
Iyan Sauri

BB GOLD 1k

Iyan Sauri
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
266 (77.55%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (22.45%)
En iyi işlem:
80.08 USD
En kötü işlem:
-201.00 USD
Brüt kâr:
1 213.06 USD (47 091 pips)
Brüt zarar:
-920.38 USD (40 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (49.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.20 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
150 (43.73%)
Satış işlemleri:
193 (56.27%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-11.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-96.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-331.50 USD (3)
Aylık büyüme:
15.02%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.60 USD
Maksimum:
331.50 USD (29.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 343
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 6.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.08 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +49.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol