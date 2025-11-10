- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
266 (77.55%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (22.45%)
En iyi işlem:
80.08 USD
En kötü işlem:
-201.00 USD
Brüt kâr:
1 213.06 USD (47 091 pips)
Brüt zarar:
-920.38 USD (40 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (49.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.20 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
150 (43.73%)
Satış işlemleri:
193 (56.27%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-11.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-96.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-331.50 USD (3)
Aylık büyüme:
15.02%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.60 USD
Maksimum:
331.50 USD (29.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|343
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|6.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.08 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +49.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
