Iyan Sauri

BB GOLD 1k

Iyan Sauri
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 60%
Monex-Server2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
486
Transacciones Rentables:
366 (75.30%)
Transacciones Irrentables:
120 (24.69%)
Mejor transacción:
80.08 USD
Peor transacción:
-201.00 USD
Beneficio Bruto:
1 843.89 USD (89 433 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 343.08 USD (68 545 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (49.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
169.20 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
9.82%
Carga máxima del depósito:
63.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
41 minutos
Factor de Recuperación:
1.51
Transacciones Largas:
242 (49.79%)
Transacciones Cortas:
244 (50.21%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
5.04 USD
Pérdidas medias:
-11.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-213.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-331.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
17.82%
Pronóstico anual:
216.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
196.60 USD
Máxima:
331.50 USD (29.21%)
Reducción relativa:
De balance:
29.21% (331.50 USD)
De fondos:
46.67% (497.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.m 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.m 501
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.m 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +80.08 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +49.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -213.50 USD

2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
