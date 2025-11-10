- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
486
利益トレード:
366 (75.30%)
損失トレード:
120 (24.69%)
ベストトレード:
80.08 USD
最悪のトレード:
-201.00 USD
総利益:
1 843.89 USD (89 433 pips)
総損失:
-1 343.08 USD (68 545 pips)
最大連続の勝ち:
24 (49.25 USD)
最大連続利益:
169.20 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
9.82%
最大入金額:
63.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
41 分
リカバリーファクター:
1.51
長いトレード:
242 (49.79%)
短いトレード:
244 (50.21%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
5.04 USD
平均損失:
-11.19 USD
最大連続の負け:
6 (-213.50 USD)
最大連続損失:
-331.50 USD (3)
月間成長:
17.82%
年間予想:
216.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
196.60 USD
最大の:
331.50 USD (29.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.21% (331.50 USD)
エクイティによる:
46.67% (497.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|501
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.08 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +49.25 USD
最大連続損失: -213.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
60%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
486
75%
10%
1.37
1.03
USD
USD
47%
1:100