Iyan Sauri

BB GOLD 1k

Iyan Sauri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Monex-Server2
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
494
Gewinntrades:
367 (74.29%)
Verlusttrades:
127 (25.71%)
Bester Trade:
80.08 USD
Schlechtester Trade:
-201.00 USD
Bruttoprofit:
1 875.25 USD (91 015 pips)
Bruttoverlust:
-1 769.69 USD (96 687 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (49.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
169.20 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
9.82%
Max deposit load:
63.32%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
250 (50.61%)
Short-Positionen:
244 (49.39%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-426.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-426.61 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-10.95%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
196.60 USD
Maximaler:
426.61 USD (27.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.12% (426.61 USD)
Kapital:
46.67% (497.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 494
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m -5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.08 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -426.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.