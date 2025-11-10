- Crescita
Trade:
343
Profit Trade:
266 (77.55%)
Loss Trade:
77 (22.45%)
Best Trade:
80.08 USD
Worst Trade:
-201.00 USD
Profitto lordo:
1 213.06 USD (47 091 pips)
Perdita lorda:
-920.38 USD (40 833 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (49.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.20 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
150 (43.73%)
Short Trade:
193 (56.27%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-11.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-96.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-331.50 USD (3)
Crescita mensile:
15.02%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.60 USD
Massimale:
331.50 USD (29.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|343
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|6.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.08 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.25 USD
Massima perdita consecutiva: -96.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
