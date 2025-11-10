- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
486
盈利交易:
366 (75.30%)
亏损交易:
120 (24.69%)
最好交易:
80.08 USD
最差交易:
-201.00 USD
毛利:
1 843.89 USD (89 433 pips)
毛利亏损:
-1 343.08 USD (68 545 pips)
最大连续赢利:
24 (49.25 USD)
最大连续盈利:
169.20 USD (10)
夏普比率:
0.07
交易活动:
9.82%
最大入金加载:
63.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
1.51
长期交易:
242 (49.79%)
短期交易:
244 (50.21%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
5.04 USD
平均损失:
-11.19 USD
最大连续失误:
6 (-213.50 USD)
最大连续亏损:
-331.50 USD (3)
每月增长:
17.82%
年度预测:
216.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
196.60 USD
最大值:
331.50 USD (29.21%)
相对跌幅:
结余:
29.21% (331.50 USD)
净值:
46.67% (497.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|501
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.08 USD
最差交易: -201 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +49.25 USD
最大连续亏损: -213.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
486
75%
10%
1.37
1.03
USD
USD
47%
1:100