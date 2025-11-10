- Прирост
Всего трейдов:
486
Прибыльных трейдов:
366 (75.30%)
Убыточных трейдов:
120 (24.69%)
Лучший трейд:
80.08 USD
Худший трейд:
-201.00 USD
Общая прибыль:
1 843.89 USD (89 433 pips)
Общий убыток:
-1 343.08 USD (68 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (49.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.20 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.82%
Макс. загрузка депозита:
63.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
242 (49.79%)
Коротких трейдов:
244 (50.21%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
5.04 USD
Средний убыток:
-11.19 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-213.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-331.50 USD (3)
Прирост в месяц:
17.82%
Годовой прогноз:
216.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.60 USD
Максимальная:
331.50 USD (29.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.21% (331.50 USD)
По эквити:
46.67% (497.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|501
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.08 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +49.25 USD
Макс. убыток в серии: -213.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
