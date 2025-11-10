СигналыРазделы
Iyan Sauri

BB GOLD 1k

Iyan Sauri
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 60%
Monex-Server2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
486
Прибыльных трейдов:
366 (75.30%)
Убыточных трейдов:
120 (24.69%)
Лучший трейд:
80.08 USD
Худший трейд:
-201.00 USD
Общая прибыль:
1 843.89 USD (89 433 pips)
Общий убыток:
-1 343.08 USD (68 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (49.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.20 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.82%
Макс. загрузка депозита:
63.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
242 (49.79%)
Коротких трейдов:
244 (50.21%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
5.04 USD
Средний убыток:
-11.19 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-213.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-331.50 USD (3)
Прирост в месяц:
17.82%
Годовой прогноз:
216.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.60 USD
Максимальная:
331.50 USD (29.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.21% (331.50 USD)
По эквити:
46.67% (497.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 501
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.08 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +49.25 USD
Макс. убыток в серии: -213.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 01:45
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BB GOLD 1k
30 USD в месяц
60%
0
0
USD
1.1K
USD
23
100%
486
75%
10%
1.37
1.03
USD
47%
1:100
Копировать

