- 자본
- 축소
트레이드:
503
이익 거래:
375 (74.55%)
손실 거래:
128 (25.45%)
최고의 거래:
80.08 USD
최악의 거래:
-201.00 USD
총 수익:
1 997.83 USD (102 790 pips)
총 손실:
-1 775.70 USD (97 272 pips)
연속 최대 이익:
24 (49.25 USD)
연속 최대 이익:
169.20 USD (10)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
9.82%
최대 입금량:
63.32%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
259 (51.49%)
숏(주식차입매도):
244 (48.51%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
5.33 USD
평균 손실:
-13.87 USD
연속 최대 손실:
7 (-426.61 USD)
연속 최대 손실:
-426.61 USD (7)
월별 성장률:
-8.04%
연간 예측:
-97.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
196.60 USD
최대한의:
426.61 USD (27.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.12% (426.61 USD)
자본금별:
46.67% (497.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|503
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|222
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|5.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.08 USD
최악의 거래: -201 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +49.25 USD
연속 최대 손실: -426.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
839
USD
USD
25
100%
503
74%
10%
1.12
0.44
USD
USD
47%
1:100