Negociações:
486
Negociações com lucro:
366 (75.30%)
Negociações com perda:
120 (24.69%)
Melhor negociação:
80.08 USD
Pior negociação:
-201.00 USD
Lucro bruto:
1 843.89 USD (89 433 pips)
Perda bruta:
-1 343.08 USD (68 545 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (49.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.20 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
9.82%
Depósito máximo carregado:
63.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
242 (49.79%)
Negociações curtas:
244 (50.21%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
5.04 USD
Perda média:
-11.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-213.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-331.50 USD (3)
Crescimento mensal:
17.82%
Previsão anual:
216.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
196.60 USD
Máximo:
331.50 USD (29.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.21% (331.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.67% (497.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|486
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|501
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|21K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.08 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +49.25 USD
Máxima perda consecutiva: -213.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
60%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
486
75%
10%
1.37
1.03
USD
USD
47%
1:100