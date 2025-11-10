- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
0.12 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
0.49 USD (492 pips)
Brüt zarar:
-0.20 USD (204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (0.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.49 USD (5)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.10 USD
Ortalama zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.20 USD (1)
Aylık büyüme:
0.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|288
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Non Martingale
- Pending Order
- Multi Layer
- Pending Order
- Multi Layer
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
476
USD
USD
1
100%
6
83%
100%
2.44
0.05
USD
USD
0%
1:500